В Катав-Ивановске возбудили дело после гибели восьмилетней девочки при пожаре

СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели восьмилетней девочки на пожаре в Катав-Ивановске. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба госоргана.

Пожар произошел ночью 19 марта в частном доме по улице Малая Юрюзанская. На момент прибытия сотрудников МЧС России площадь горения составляла 140 кв. м. В ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело восьмилетней девочки. Родители и мальчики 10 и 13 лет успели эвакуироваться. Дети доставлены в медицинское учреждение с ожогами, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По одной из версий, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем родителей, употреблявших алкоголь. В ходе расследования дела будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Виталина Ярховска