В Самарской области расследуют халатность при реконструкции очистных сооружений

Силовики возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при реконструкции канализационных очистных сооружений в Самарской области. Речь идет об объектах в Нефтегорске. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что с 2022-го по 2024 годы районное управление капитального строительства заключило с подрядчиком муниципальные контракты на реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе. Работы проводились по нацпроекту «Экология».

Стоимость реконструкции составила более 510 млн руб. Сроки окончания работ несколько раз переносились.

Прокуратура внесла заказчику представление и объявила предостережение о недопустимости нарушения закона. После этого сооружения ввели в эксплуатацию. Расследование продолжается.

Георгий Портнов