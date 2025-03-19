Один самолет ушел на запасной из-за ограничений в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода вводили ограничения на полеты утром 19 марта. По данным Росависации, их сняли в 06:05. На запасной аэродром ушел один самолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации с сайта аэропорта Нижнего Новгорода «Чкалов», рейс из Шарм-эш-Шейха вместо 05:30 ожидается в 08:00. Также на 2,5 часа задержан вылет в обратном направлении, запланированный на 07:00.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за ограничений в нижегородском аэропорту утром 14 марта на запасной аэродром ушли три самолета.

Галина Шамберина