В Кузбассе ждет суд медработника, допустившего пьяного водителя автобуса на рейс

Два бывших работника автотранспортного предприятия Кемеровской области ответят в суде за ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 11 пассажиров. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Авария, в обстоятельствах которой разбиралось следствие, произошла 4 июня прошлого года на 233 км временной объездной дороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. Водитель автобуса Yutong, следовавшего по маршруту Юрга-Кемерово, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 38 пассажиров. 11 из них, в том числе четверо детей, получили травмы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В пресс-службе прокуратуры Кузбасса рассказали, что водитель автобуса накануне рейса употреблял алкоголь. Утром, еще находясь в состоянии опьянения, он договорился с работником медпункта о прохождении им предрейсового осмотра. Медработник поставила ему штамп в путевой лист водителя.

Илья Николаев