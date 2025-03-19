Пермский медиахолдинг увеличил выручку за год на 17%

ООО «Медиагруппа “Магма”» увеличило выручку за год на 17% — со 145 млн руб. до 170 млн руб., говорится в отчетности, опубликованной в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль общества за год сократилась с 6 млн руб. до 30 тыс. руб.

«Работаем»,— прокомментировал рост показателя по выручке гендиректор и единственный учредитель ООО Андрей Творогов.

Медиахолдинг «Магма» создан в 2021 году. В холдинг входят 14 СМИ, включая газету «Звезда», радиостанцию «Спутник», сайт «В курсе.ру»