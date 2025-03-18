Почти 2 тысячи крымчан расселили в новые квартиры из аварийного жилья

Почти 2 тыс. жителей Крыма переселились из непригодного для проживания жилья в новые квартиры за период с 2019 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, общая площадь расселенных аварийных домов составила около 28 тыс. кв. м. Регион выполнил целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Минстрое также подчеркнули важность капитального ремонта для поддержания домов в нормативном состоянии. В 2024 году в Крыму отреставрировали 836 многоквартирных зданий общей площадью 2,6 млн кв. м, где проживают около 66 тыс. человек.

В Севастополе за аналогичный период обновили 239 домов площадью почти 595 тыс. кв. м, в которых размещаются порядка 19 тыс. граждан.

Анна Гречко