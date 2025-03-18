Количество возгораний сухой растительности на Кубани выросло на 64% за год

Количество возгораний сухой растительности на Кубани с начала 2025 года достигло 225 случаев, что на 64% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 34 муниципалитетах региона объявлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом стало известно в ходе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством первого заместителя губернатора Игоря Галася, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для предупреждения ландшафтных пожаров в регионе сформированы 486 мониторинговых групп, в состав которых вошли сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных властей и казачества. Они патрулируют территории вблизи лесного фонда и в плавневых зонах.

Система оповещения населения края включает 2,6 тыс. устройств. В 29 муниципальных образованиях с высоким риском быстроразвивающихся природных явлений установлены 722 сиренно-речевые установки.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены 22 отряда «Кубань-СПАС» и 43 подразделения противопожарной службы, включая 25 частей газодымозащиты.

Министр ГО и ЧС Сергей Штриков рассказал о контроле уровня воды: «Непрерывно ведем мониторинг уровня воды в реках, данные круглосуточно передают 311 автоматических гидрологических комплексов в 29 муниципалитетах на 157 водных объектах».

Анна Гречко