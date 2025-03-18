Власти Геленджика вводят новые меры поддержки медиков и педагогов

В Геленджике в 2025 году запустят программы по привлечению врачей и педагогов. Как сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале, для них введут новые стимулирующие выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Медицинские работники, приехавшие в город и впервые трудоустраивающиеся в местные учреждения, смогут получить единовременные выплаты: 1 млн руб. для врачей и 500 тыс. руб. для среднего медперсонала. Аналогичная мера поддержки предусмотрена и для педагогов — тем, кто переедет в Геленджик и начнет работать в школах курорта, предоставят единовременную выплату в размере 500 тыс. руб.

«Важно, что эти выплаты станут дополнением к существующим федеральным и региональным программам. Вместе они создадут комплексную систему мотивации, которая позволит нам выровнять кадровый дефицит в образовании и здравоохранении»,— отметил господин Богодистов.

Вячеслав Рыжков