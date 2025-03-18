В Сочи не планируют повышать стоимость проезда в транспорте

В 2025 году стоимость проезда в общественном транспорте Сочи останется на прежнем уровне. В пресс-службе городской администрации, как пишет «Ъ-Сочи», сообщили, что пересмотр регулируемых тарифов возможен не чаще одного раза в год, и изменение цен не планируется ранее второй половины текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным мэрии, тарифы на проезд в городском транспорте сохраняются на уровне 40 руб., в пригородном — 4,02 руб. за пассажиро-километр. На маршрутах с нерегулируемыми тарифами стоимость проезда устанавливают перевозчики. Власти пока не получали уведомлений от транспортных компаний о намерении пересмотреть расценки.

Ранее стало известно, что перевозчики Новороссийска уведомили администрацию о планах повысить стоимость проезда. Она выросла до 48 руб.

В маршрутную сеть Сочи входят 126 направлений, из которых 83 работают по регулируемым тарифам, 43 — по нерегулируемым. Ежедневно на линии выходит более 800 единиц транспорта. Перевозки осуществляют семь транспортных компаний, включая одно муниципальное предприятие. В 2024 году они перевезли 80,3 млн пассажиров. По прогнозам, в 2025 году пассажиропоток вырастет на 15–25%.

Вячеслав Рыжков