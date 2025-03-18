По трассе «Таврида» проехали более 23 млн раз с момента запуска

С момента запуска трассы А-291 «Таврида» в 2020 году зафиксировано более 23 млн проездов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации властей, среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет около 14 тыс. автомобилей. В правительстве отметили, что трасса обеспечивает транспортную связь Крыма с другими регионами России. Кроме того, по данным ВЦИОМ, 73% жителей республики удовлетворены качеством дорог.

Господин Хуснуллин также подчеркнул, что в Крыму завершено строительство ряда крупных объектов, включая дорогу «Симферополь — Евпатория» и скоростной участок до Крымского моста, соединивший трассы М-4 «Дон» и «Таврида».

Анна Гречко