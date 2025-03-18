В Краснодаре банковские ячейки заняты на 85%

Жители Краснодара активно используют банковские ячейки для хранения ценностей — в Россельхозбанке занято уже 85% сейфов. Об этом сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на финансовую организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В компании пояснили, что среди горожан сформировалась стабильная категория клиентов, для которых приоритетом являются безопасность и приватность. Банковские ячейки чаще всего арендуют для хранения наличных, документов, ювелирных изделий и ценных бумаг. Основными причинами аренды остаются сделки с недвижимостью и необходимость обезопасить имущество во время длительных поездок.

Стоимость аренды сейфа в Краснодаре составляет от 12 до 27 тыс. руб. в год в зависимости от размера и срока хранения.

Анна Гречко