Россияне на фоне существенного укрепления рубля стали чаще интересоваться отдыхом за границей. К такому выводу пришли аналитики Big Data «МегаФона» и сервис «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов. С середины февраля вырос не только трафик на сайты туроператоров и агрегаторов, но и количество бронирований. Например, спрос на поездки в Китай вырос почти в пять раз, во Вьетнам — сразу в семь раз. В начале весны тенденция сохранилась: за первые 10 дней марта число бронирований по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16%.

Возврат в капитал АвтоВАЗа ушедшего из России автоконцерна Renault актуален, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Условий для потенциально возможного возврата Renault глава «Ростеха» не обозначил. Он отметил, что предметных обсуждений на этот счет пока не ведется.

Компания IBS запустит консалтинговое направление, которое займется исследованиями и подготовкой отраслевой и технологической аналитики для вендоров и интеграторов. Консалтинговое направление будет создано на базе компании «ИБС Экспертиза». Объем инвестиций, вложенных в аналитический центр, группа не раскрывает, пишут «Ведомости».