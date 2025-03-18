С морского дна у берегов села Витязево собрали 67 мешков с мазутом

Водолазы собрали 67 мешков с нефтепродуктами со дна моря у берегов села Витязево, расположенного рядом с Анапой. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

В течение одного дня водолазы совершили 27 спусков под воду. Сейчас они продолжают собирать нефтепродукты, которые осели на морское дно.

Специалисты работают небольшими лопатами, собирают куски мазута в мешки и относят их в специальные места. Затем большими партиями их поднимают на поверхность и вывозят на утилизацию.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крыму и Краснодарском крае с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали 5,4 тыс. кв. км морского дна. В акватории Черного моря водолазы совершили более 1,5 тыс. спусков на дно.