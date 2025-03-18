В январе—феврале на Кубани ввели более 1,3 млн «квадратов» жилья

В Краснодарском крае за январь—февраль 2025 года введено более 1,3 млн кв. м жилья, что на 63,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных портала ЕРЗ.РФ. Регион занял второе место в России по объему строительства за два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Значительный рост продемонстрировал сектор многоквартирных домов: девелоперы ввели в эксплуатацию 496,5 тыс. кв. м, что на 502,5% (414,1 тыс. кв. м) больше, чем годом ранее. По этому показателю Краснодарский край занял третье место в стране, а по абсолютному приросту — первое. Доля многоквартирных домов в общем объеме ввода составила 36,3%, увеличившись на 26,5 п. п. относительно января—февраля 2024 года. В общероссийском рейтинге регион занимает 10-е место.

Лидером по вводу жилья по итогам двух месяцев остается Московская область (2,7 млн кв. м, +47,2%). На третьем месте — Татарстан (почти 1,1 млн кв. м, -10,8%), далее следуют Ленинградская область (936 тыс. кв. м, +9,4%) и Москва (925 тыс. кв. м, +59,8%).

Вячеслав Рыжков