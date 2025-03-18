Житель Адыгеи оштрафован за подделку договора купли-продажи автомобиля

Красногвардейский районный суд Адыгеи оштрафовал 38-летнего местного жителя на за фальсификацию договора купли-продажи автомобиля, который он предоставил в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе разбирательства установлено, что в 2024 году при рассмотрении гражданского иска, где подсудимый выступал ответчиком, он подделал документы и представил их суду для принятия решения в свою пользу. Мужчина изготовил фиктивный договор купли-продажи с поддельными подписями, согласно которому он якобы продал автомобиль ВАЗ 210540 третьему лицу в 2022 году.

Эту махинацию подсудимый совершил, чтобы уклониться от возмещения материального ущерба, причиненного в результате устроенного им ДТП.

С учетом позиции гособвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле).

Алина Зорина