В Ростовском речном порту пресечены попытки ввоза незадекларированных насосов

Таможенники пресекли попытку ввоза на двух российских суднах дорогостоящего оборудования без декларации, сообщил начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Владимир Ничипурович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

При проверке документов в пункте пропуска «Речной порт Ростов-на-Дону» теплохода, прибывшего из порта Мерсин (Турция), был обнаружен промышленный водяной насос. Перевозчик не смог предоставить сопроводительные документы.

На втором судне, прибывшем из города Самсун, таможенники также обнаружили электрический водяной насос без соответствующей документации.

«В отношении перевозчиков и капитанов обоих судов возбуждены дела об административных правонарушениях»,— сообщили в речном ведомстве.

Валентина Любашенко