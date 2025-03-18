«Эвели прекратила создавать ювелирные украшения из-за здоровья»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, чем примечательны работы ювелира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gemx.club Фото: gemx.club

Если бы надо было рассказать, что такое эклектичные ювелирные украшения, назвав имя лишь одного художника, этим именем вполне могло стать Эвели Сабатие. Эвели — ювелир франко-испанского происхождения, а большую часть своей взрослой жизни она провела на Юго-Западе США. Сабатие родилась в 1940 году на востоке Алжира во франко-испанской семье, а детство провела в Марокко. Как вспоминает она сама: «Бирюзовые оттенки, сине-зеленые стены мечетей и фонтанов, звуки молитвы и празднования, крытые улицы медины с полосками света, звук браслетов и бубенцов. Моя любовь к ярким цветам, прозрачным тканям и вышитым нарядам — все это связано с этими первобытными впечатлениями».

Подростком она уехала в Париж учиться в Сорбонне и больше никогда не возвращалась. В итоге Эвели оказалась в Сан-Франциско, и случайная встреча с представителем коренного народа хопи в лифте привела ее в резервацию Хопи, где она жила с 1968-го по 1972 годы. Здесь Эвели встретила Чарльза Лолому, который обучил ее ювелирному искусству. Это стало началом ее «творческого взрыва», продолжавшегося более 20 лет. Уехав от хопи, она стала известной художницей, выставлявшейся по всему Юго-Западу и имевшей выставки в музее Уилрайт в Санта-Фе. В 1998 году она прекратила создавать ювелирные украшения из-за здоровья, а в 1995-м начала преподавать йогу в Аризоне.

29 марта можно послушать Эвели онлайн на семинаре образовательной платформы Gemflix. Для этого надо зарегистрироваться на сайте. Если есть время, крайне рекомендую присоединиться.

Анна Минакова