В Ростове состоялся конкурс старшеклассниц «Ростовчанка-2025»

В ростовском драматическом театре им. Горького состоялся финал конкурса старшеклассниц «Ростовчанка-2025». Победительницей стала Екатерина Иванова из Юридической гимназии №9 им. Сперанского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В ходе конкурса участницы исполняли русский вальс, рассказывали о героях Великой Отечественной войны, проживающих в их районах, а также представили видеоролики об освоении различных профессий. В творческом блоке конкурса подростки танцевали, музицировали, читали стихи и показывали гимнастические этюды.

Мария Иванова