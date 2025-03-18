На Дону нарушители прав потребителей заплатили более 2 млн рублей штрафов
За 12 месяцев 2024 года в Ростовской области было возбуждено более тысячи административных дел за нарушение прав потребителей. Размер наложенных штрафов превысил 2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.
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«Самый крупный штраф за нарушение обязательных требований предусмотрен ст. 14.43 КоАП РФ, размер которого достигает одного млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения»,— сообщили в ведомстве.