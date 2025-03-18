На Дону нарушители прав потребителей заплатили более 2 млн рублей штрафов

За 12 месяцев 2024 года в Ростовской области было возбуждено более тысячи административных дел за нарушение прав потребителей. Размер наложенных штрафов превысил 2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Самый крупный штраф за нарушение обязательных требований предусмотрен ст. 14.43 КоАП РФ, размер которого достигает одного млн рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения»,— сообщили в ведомстве.

Валентина Любашенко