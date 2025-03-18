Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Химснаб» в Таганроге

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия «Химснаб» в Таганроге. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал требования ИФНС по Таганрогу обоснованными и включил требования о взыскании с должника по обязательным платежам в сумме почти 6,5 млн руб. в третью очередь реестра требований кредиторов. Требования об установлении пени в размере 939,5 тыс. руб. включены в отдельный реестр требований, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Временным управляющим общества назначен Антон Яцких из числа членов Ассоциации «ДМСО». Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения состоится 18 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Химснаб» зарегистрировано в Таганроге в 2008 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. Учредитель общества — Ольга Перекрестова. Выручка предприятия за 2023 год составила 354,7 млн руб., убыток — 141,5 млн руб.

Тат Гаспарян