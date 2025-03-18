Приговор осужденному за взятку экс-начальнику ГИБДД Ивделя вступил в силу

В силу вступил приговор бывшему начальнику ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максиму Анисимкову, осужденному за получение взятки в размере 120 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он был признан виновным судом в Ивделе по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в значительном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишен права в течение двух лет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Вину Анисимков не признал — решение суда было обжаловано в Свердловском областном суде, который оставил судебный акт без изменений.

Напомним, бывший начальник отдела ГИБДД МВД «Ивдельский» был задержан в апреле 2023 года. По версии следствия, Максим Анисимков лично получил 120 тыс. руб. от работника коммерческой компании, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов, за нереагирование на административные правонарушения клиентов.

Ирина Пичурина