Беглов поздравил петербуржцев с 60-летием со дня выхода человека в открытый космос

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей и гостей города с 60-летием со дня выхода космонавта Алексея Леонова в открытый космос, сообщает пресс-служба Смольного. После запуска первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого полета Юрия Гагарина это был очередной триумф СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Именно нашими учеными, инженерами, космонавтами за короткое время был совершен фантастический технологический прорыв, который предопределил развитие мировой аэрокосмической отрасли на десятилетия вперед»,— говорится в сообщении.

Господин Беглов добавил, что гордится тем, что многие открытие и само начало эпохи ракетостроения связаны с Петербургом. Конструкторские бюро города продолжают вносить большой вклад в освоение космоса, создание новейших образцов ракетной техники, космических приборов и аппаратов.

Ранее «Ъ» сообщал, что уникальный ночной запуск транспортного грузового корабля «Прогресса МС-30» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» увидели свыше 12 млн россиян.

Андрей Маркелов