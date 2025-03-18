Суд в Екатеринбурге отказал в УДО одному из похитителей арбитражного управляющего

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) Алексею Маркову-Боброву, который был одним из участников банды, похитившей арбитражного управляющего Владимира Яшина в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июле 2022 года Марков-Бобров был осужден по ч. 3 ст. 33, п.п. «б, в» ч. 4 ст. 162, п. «б» ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 33, п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека): Орджоникидзевский районный суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В январе 2025 года Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) удовлетворил ходатайство адвоката осужденного об УДО и постановил освободить его досрочно на срок 2 года 4 месяца 16 дней, однако решение обжаловал прокурор в облсуде — таким образом, постановление Синарского райсуда было отменено.

По данным следствия, Владимир Яшин исчез в Екатеринбурге в конце ноября 2019 года. В начале декабря его тело со следами избиений было обнаружено в поселке Садовый. Следствие установило, что инициаторами похищения были Владимир Краснобаев и Марков-Бобров, которым стало известно о наличии у арбитражного управляющего векселей банка на 34 млн руб. Вместе с подельниками они похитили его прямо на улице, избивали, требуя передать векселя, сначала в одном месте на улице Даниловская, потом отвезли в гаражный бокс, а позднее похитили вещи из его дома и деньги. В начале декабря его высадили в Садовом, где он скончался.

В декабре 2021 года Свердловский облсуд приговорил Владимира Краснобаева к 12 годам колонии строгого режима. Приговоры были вынесены и другим участникам похищения. Василий Паршин был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима. Юрию Мусохранову назначено 15 лет особого режима. Магафуру Султанову суд назначил 14 лет особого режима — по совокупности с ранее назначенным условно-досрочным освобождением в 2018 году.

Ирина Пичурина