Власти Ростова добавят полномочий главам 8 районных администраций

Главам административных округов Ростова-на-Дону будет расширен перечень полномочий, сообщил глава донской столицы Александр Скрябин на пресс-конференции с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам градоначальника, у районных руководителей «за определенный период времени полномочий стало меньше».

«Изменения, конечно, будут […] Но надо поработать, потому что люди все на своих местах профессионалы. Мы ставим приоритеты, задачи, существующая команда тоже смогла справиться и со снегом, и так далее. Где-то очень качественно. Все перестраиваются»,— поделился градоначальник.

По словам главы Ростова, на апрельском заседании думы будет утверждена небольшая корректировка структуры управления городом. Следующие же изменения будут вводиться в сентябре, с новым составом депутатского корпуса.

Валентина Любашенко