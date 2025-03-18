Мэр Ростова Александр Скрябин рассказал о судьбе микрорайона Суворовского

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о планах привлечь промышленные инвестиции в микрорайон Суворовский после решения транспортных проблем. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Скрябин подчеркнул, что улучшение транспортной ситуации станет ключевым фактором для привлечения инвесторов и развития района.

«Если мы сейчас дорогу построим — планировали развивать Орбитальную и Орбитальную-2 — то там внутри нужно приложение сил. И там для этого уже есть локация. Мы сейчас понимаем, когда транспортные вопросы будут решены, мы будем предлагать располагаться там промышленным инвесторам. Это очень интересная история, потому что парк будет развиваться. Если людям там будет где трудиться, то будет уже значительно интереснее»,— отметил градоначальник.

Сегодня в Ростове-на-Дону сосредоточена треть инвестпроектов из «губернаторской сотни». Другим проектом по созданию новых рабочих мест в новых микрорайонах может стать ИТ-парк на территории «Нового Ростова».

Николай Аксенов