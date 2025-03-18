В прошлом году КСП Воронежа нашла нарушения на 14,6 млрд руб.

Объем нарушений, выявленных аудиторами Контрольно-счетной палаты (КСП) Воронежа в прошлом году, в денежном эквиваленте составил 14,6 млрд руб. При этом «недочеты» на 6,3 млрд руб. уже исправлены. Об этом председатель палаты Елена Литвинчук сообщила во время выступления на заседании комиссии воронежской гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.

Ошибки в муниципальных закупках оцениваются в 950 млн руб. Нарушители завышали стоимость работ и оборудования, некорректно составляли сметы, оплачивали невыполненные работы, задерживали оплату и не соблюдали порядок размещения документов в единой информационной системе.

За 2024 год КСП подготовила 198 представлений и предписаний, 101 информационное письмо, приняла 317 нормативных правовых и локальных актов. В результате 31 должностное лицо привлечено к административной и 43 — к дисциплинарной ответственности, внесено 13 представлений прокуратуры, возбуждено одно уголовное дело. Всего контролеры проверили 350 организаций и обследовали 615 объектов.

Какие нарушения КСП Воронежа нашла в работе платных парковок — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь