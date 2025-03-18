Дебошем с участием полицейского из Батайска заинтересовался Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который устроил потасовку в ночном клубе Батайска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Инцидент произошел в феврале. В состоянии алкогольного опьянения мужчина нарушал общественный порядок и конфликтовал с посетителями и персоналом клуба. После обращения сотрудников клуба в полицию фигурант и его знакомые начали угрожать физической расправой, а неизвестные проникли в заведение и похитили крупную сумму денег.

Ранее Бастрыкин уже требовал представить доклад по этому делу. В Следственном управлении СК России по Ростовской области продолжается процессуальная проверка.

Николай Аксенов