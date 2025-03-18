В Ростовской области нашли тело 23-летнего студента, пропавшего три месяца назад
В Ростовской области найдено тело 23-летнего студента Валентина Шикунова, пропавшего без вести 4 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Валентин Шикунов вышел из общежития и перестал выходить на связь с близкими. Через сутки его родственники обратились в МВД.
Полиция и волонтеры активно искали молодого человека, однако безуспешно. 17 марта стало известно о его смерти, однако детали обнаружения и причины трагедии пока не раскрыты.