В Ростовской области нашли тело 23-летнего студента, пропавшего три месяца назад

В Ростовской области найдено тело 23-летнего студента Валентина Шикунова, пропавшего без вести 4 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Валентин Шикунов вышел из общежития и перестал выходить на связь с близкими. Через сутки его родственники обратились в МВД.

Полиция и волонтеры активно искали молодого человека, однако безуспешно. 17 марта стало известно о его смерти, однако детали обнаружения и причины трагедии пока не раскрыты.

Николай Аксенов