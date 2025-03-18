Двух жителей Севастополя заочно осудили за продажу чужих земельных участков

В Севастополе двух местных жителей заочно осудили за продажу чужих земельных участков по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что один из подсудимых с октября 2014 по май 2015 года по поддельным документам продал два земельных участка на ул. Гумилева. Сделал он это по сфальсифицированным доверенностям от имени мнимых собственников. В одном из случаев соучастником, на которого якобы была выписана доверенность, выступил другой осужденный. В другом случае это было лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

Один из участков принадлежал другому человеку, его стоимость составила 2,9 млн руб. Второй, стоимость которого составила свыше 1 млн руб., незаконно выбыл из собственности города.

После продажи подсудимые уехали из Севастополя и сейчас находятся в международном розыске.

Суд признал двух обвиняемых виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Им заочно назначили 5,5 лет и 5 лет колонии общего режима.

Алина Зорина