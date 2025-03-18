На Дону полицейских наградили за спасение людей из горящего дома

Начальник отделения уголовного розыска отдела МВД России по Пролетарскому району Ростовской области Александр Самарин и оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции этого же отдела Денис Завезен награждены медалями МВД «За смелость во имя спасения». Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, 14 января полицейские заметили огонь в одном из дворов, сообщили о пожаре в дежурную часть и вызвали экстренные службы. Прибыв на место происшествия, они увидели, что загорелась летняя кухня, и огонь начал перебрасываться на дом. Полицейские стали стучать в окна, чтобы жильцы проснулись и выбрались из здания. Всего были спасены десять человек.

Мария Иванова