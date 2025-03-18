Запас воды на одном из участков Дона в двое ниже нормы

В Ростовской области запас воды в снежном объеме в бассейне Дона в районе города Калач-на-Дону оказался почти вдвое ниже нормы. Нормальный уровень составляет 52 мм, однако текущий показатель значительно ниже, сообщили ученые АзНИИРХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По данным филиала ВНИРО, ожидается маловодье на реке Дон в этом году. Уровень воды не поднимется и резкого роста расхода воды не предвидится. Аномально теплые осенние и зимние месяцы до февраля стали причиной дефицита осадков и отсутствия снежного покрова.

Хотя в феврале начались морозы и снегопады, этого периода оказалось недостаточно для компенсации нехватки снега в предыдущие месяцы.

Николай Аксенов