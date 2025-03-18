В Сочи на обработку пальм от вредителей выделят 20 млн рублей

В Сочи началась плановая обработка пальм от вредителей. Всего в городе планируют обработать 7 тыс. пальм. По словам мэра Андрея Прошунина, для этого из бюджета запланировали 20 млн руб., при необходимости сумму увеличат, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Сочи, в соответствии с рекомендациями Субтропического научного центра Российской академии наук, осуществляется обработка субтропических деревьев от инвазивных вредителей. Зеленые насаждения подвергаются четырем обработкам в год, а пальмы — шести.

Как рассказал Андрей Прошунин, препараты, которые используются для защиты, прошли проверку у ученых и экологов. Они безопасны для людей.

Меры направлены на борьбу с различными вредителями, включая мраморного клопа, американскую белую бабочку и пальмового долгоносика. Владельцам земельных участков также рекомендуют провести обработку зеленых насаждений на своих территориях.

Алина Зорина