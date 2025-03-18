На отлов бездомных животных в Таганроге выделят 3,1 млн рублей

Администрация Таганрога заключила контракт на сумму 3,1 млн руб. на обслуживание и улучшение санитарного состояния города, включая отлов бездомных животных. Это на 900 тыс. руб. больше, чем в прошлом году, сообщает РБК-Ростов со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что увеличение финансирования связано с ростом численности бездомных животных и повышением стоимости их отлова. В 2023 году на эти цели было потрачено 3,37 млн руб., благодаря чему поймали 296 безнадзорных животных.

В начале марта депутаты Госдумы начали работу над предложениями по решению проблемы бродячих животных, включая запрет выпуска собак обратно на улицы и возможность их усыпления.

Николай Аксенов