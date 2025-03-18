Илья Сухих избран главой Тольятти

В Тольятти на внеочередном заседании городской думы депутаты выбрали главу города. Им стал ранее исполнявший обязанности первого заместителя главы Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На голосование конкурсная комиссия выдвинула две кандидатуры. Соперником господина Сухих был директор ООО «ВИП-Партнер» Александр Лунис. В итоге 33 депутата из 35 проголосовали за основного кандидата.

В основу программы победителя, которую он представил депутатам, легла Программа социально-экономического развития Самарской области на 2024 — 2029 годы, где учтено свыше 5 тысяч обращений, предложений, наказов жителей региона. В том числе — тольяттинцев. Именно мнения людей, обеспечение их потребностей Илья Сухих назвал главным приоритетом в своей работе.

Новый глава Тольятти вступает в должность сегодня же.

Алексей Алексеев