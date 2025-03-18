На Кубани производство ягод и фруктов за 10 лет выросло вдвое

В Краснодарском крае за прошедшие 10 лет производство ягод и фруктов увеличилось вдвое. В 2024 году на Кубани собрали около 550 тыс. т, что стало рекордным урожаем. Около 525 тыс. т составили яблоки, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С начала 2025 года сотрудники регионального Роспотребнадзора проконтролировали более 25 тыс. т подкарантинной продукции. Это яблоки, которые предназначены для вывоза в 34 региона России.

Управление выдало более 22,8 тыс. карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию, а именно на свежие яблоки.

Алина Зорина