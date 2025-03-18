Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Ставрополье упала почти на 11%

В Ставропольском крае за последние семь дней наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,73%. Особенно заметно сокращение числа случаев среди взрослых старше 15 лет — на 17,98%, сообщает Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам 11-й недели 2025 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ остается неэпидемическим. При этом показатель инфицирования составил 47,6 случаев на 10 тыс. жителей, что на 14,9% выше уровня прошлого года.

Лабораторные исследования показывают активную циркуляцию вирусов гриппа в регионе, при этом преобладает штамм гриппа В. Также отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 15,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Николай Аксенов