В Свердловской области пройдут учения по защите от паводков и природных пожаров

На территории Свердловской области 18 и 19 марта спасатели планируют провести командно-штабное учение по защите от паводков и природных пожаров, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Они состоятся в Полевском и Асбестовском городских округах, в ходе учения привлекут спецтехнику, включая авиационную. «Просим граждан сохранять спокойствие и не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб»,— сказано в сообщении.

Напомним, несколько населенных пунктов Свердловской области может затопить во время весеннего паводка в этом году: высокая вероятность затоплений прогнозируется в пунктах, которые расположены в поймах рек Тура и Ница. Ранее к паводку подготовились в Нижнем Тагиле, однако мэр Владислав Пинаев отметил, что власти «не ожидают большой воды» в муниципалитете.

Ирина Пичурина