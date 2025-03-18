Ночью над Белгородской областью сбили 41 БПЛА

В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили над Россией 46 беспилотников, в том числе 41 над Белгородской областью, два — над Курской и один — над Орловской. Это следует из ежедневной сводки Минобороны.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что сегодня с утра массированному обстрелу подвергся Краснояружский район. По его словам, Минобороны, пограничные службы, отряды «Орлан» и «Барс-Белгород» выполняют поставленные задачи. Вице-губернаторы, руководитель регионального совета безопасности Евгений Воробьев и глава района Виталий Кутоманов «занимаются вопросами по обеспечению безопасности жителей по мере ситуации».

«Ситуация сложная, но находится под контролем. Все необходимые мероприятия выполняются. Буду информировать по ходу выполнения данных задач»,— добавил господин Гладков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию оборонного ведомства и сообщил, что ночная атака БПЛА обошлась без последствий.

Оперштаб Курской области также подтвердил данные Минобороны. Сегодня утром врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что регион атаковали не менее трех дронов, в результате чего были ранены пять человек. Еще один муниципалитет обстреляли, обошлось без пострадавших.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова