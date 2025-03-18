Температура воздуха в Сочи поднялась до +27 градусов

В Сочи воздух прогрелся до +27 градусов. Это третий случай за 25 лет достижения подобной отметки в марте, сообщает пресс-служба сочинского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

16 марта в Сириусе и поселке Лазаревское температура поднялась до +24 градусов, а в селе Кичмай достигла +28,7 градусов.

17 марта в Сочи температура воздуха опустилась до +23 градусов. В связи с приближением холодных фронтов ожидается значительное похолодание, которое будет сопровождаться дождями, усилением ветра и, возможно, грозой. Волнение моря усилится до трех баллов. Уровень воды в реках повысится, а на реке Мзымта может достичь неблагоприятной отметки. До выходных будет холодно и дождливо. В горах появится снег, сохраняется лавинная опасность.

Алина Зорина