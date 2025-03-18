В феврале жителям Кубани выдали почти 52 тысячи потребительских кредитов

В феврале 2025 года в России было выдано 1,24 млн потребительских кредитов, что на 4,6% меньше, чем в январе, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Снижение выдачи возобновилось после роста в начале года, предшествовавшие пять месяцев показатель демонстрировал отрицательную динамику. На Кубани в феврале выдали почти 52 тыс. потребительских кредитов.

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В годовом выражении сокращение по стране оказалось еще более существенным — по сравнению с февралем 2024 года количество выданных потребкредитов упало на 49,9% (тогда было оформлено 2,48 млн кредитов).

Наибольшее количество займов в феврале оформили в Москве (83,4 тыс.), Московской области (71,8 тыс.), Краснодарском крае (51,9 тыс.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (46,7 тыс.) и Свердловской области (44,4 тыс.).

Среди 30 крупнейших регионов по объемам розничного кредитования наиболее заметное снижение отмечено в Воронежской (-7,6%), Волгоградской (-7,4%), Белгородской (-7,3%), Оренбургской (-6,9%) и Ростовской (-6,5%) областях. Единственным регионом из топ-30, где показатель остался на уровне января, стала Омская область.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после кратковременного роста в январе рынок необеспеченного кредитования вновь начал сокращаться, что связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора. В условиях ограничений банки предпочитают выдавать кредиты заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом и низкой долговой нагрузкой, добавил эксперт.

Вячеслав Рыжков