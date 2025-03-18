Пятеро мирных жителей пострадали при ударах БПЛА в Курской области

В результате атаки БПЛА в Суджанском и Тимском районах Курской области пострадали пятеро мирных жителей. Всех их доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Суджанский район атаковали двумя FPV-дронами. Там пострадали четверо мужчин: один 1972 года рождения, второй 1987, еще двое — 1981. В Тимском районе БПЛА самолетного типа ударил рядом с «Газелью», которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи.

Кроме того, сегодня утром украинские военные обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким соседним зданиям. В них выбиты окна, поврежден фасад. Также разрушения получили частные автомобили сотрудников агрохолдинга «Псельское». По предварительным данным, никто не пострадал.

Алина Морозова