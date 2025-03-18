Спрос на ипотеку в новостройках Краснодара снизился на 55%

В Краснодаре в первые два месяца 2025 года спрос на ипотеку в новостройках снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на гендиректора консалтинговой компании MACON Илью Володько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, падение ожидалось, поскольку тенденция к снижению спроса на ипотеку в новостройках Краснодара наметилась еще во втором полугодии 2024 года. До повышения ставок регион демонстрировал высокие темпы жилищного строительства, что привело к перенасыщению рынка предложением и сделками.

Господин Володько объяснил, что в тех регионах, где не было избыточной девелоперской активности, снижение спроса проходит менее болезненно, поскольку нет профицита предложения. Спикер прогнозирует, что застройщики будут ориентироваться на уровень ставок и дальнейшие шаги государства в части льготных программ. При этом значительного снижения цен на жилье ожидать не стоит, так как компании должны закладывать средства в новые проекты на фоне роста себестоимости строительства.

Вячеслав Рыжков