В феврале жителям Кубани выдали 48 тысяч кредиток почти на 6 млрд рублей

В феврале 2025 года российские банки оформили 1,15 млн кредитных карт с общим лимитом 141,64 млрд руб., сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В годовом выражении количество выданных карт сократилось на 50%, а общий лимит — на 39%. Годом ранее банки оформили 2,32 млн карт на 230,7 млрд руб. В Краснодарском крае жителям выдали 48 тыс. карт на 5,94 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом средний лимит по картам в России за год вырос на 24% — с 100 тыс. до 123 тыс. руб. По сравнению с январем 2025 года количество новых кредитных карт снизилось на 6%, но совокупный лимит увеличился на 1%. В первом месяце года было выдано 1,22 млн карт с лимитом 139,86 млрд руб., средний размер кредитного лимита за месяц вырос на 8%, с 114 тыс. до 123 тыс. руб.

Среди регионов крупнейший объем лимитов по картам зафиксирован в Москве, где в феврале выдали 81,58 тыс. карт на 13,35 млрд руб. По сравнению с январем число новых карт снизилось на 13%, объем лимитов — на 7%. В Московской области выдано 64,82 тыс. карт на 9,65 млрд руб. (-14% по количеству, -4% по лимитам), в Санкт-Петербурге — 46,3 тыс. карт на 6,54 млрд руб. (-9% по количеству, лимиты без изменений), в Краснодарском крае — 48,06 тыс. карт на 5,94 млрд руб. (-13 и -2% соответственно), в Татарстане — 34,11 тыс. карт на 4,12 млрд руб. (-8% по количеству, +4% по лимитам).

Наибольшие средние лимиты в феврале получили держатели карт в Ямало-Ненецком АО — 172 тыс. руб. (+11% к январю), Камчатском крае — 169 тыс. руб. (+13%), Ненецком АО — 167 тыс. руб. (+25%), Москве — 164 тыс. руб. (+7%) и Магаданской области — 161 тыс. руб. (+5%).

Вячеслав Рыжков