Детям из Салехарда начали звонить мошенники от лица сотрудников школы

Ученикам школы №2 в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками школы, сообщила ее директор Марина Колчина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неизвестные представляются службой архива школы, отправляют на номер четыре цифры, которые просят назвать, в других случаях называют себя заместителями директора и сообщают об изменениях в электронном журнале, требуя продиктовать код или сообщить дополнительную информацию. Кроме того, они могут назваться медсестрой и начать переписку.

Напомним, в ранее в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) мошенники, выдающие себя за сотрудников управления потребительского рынка и защиты прав потребителей мэрии города, начали звонить бизнесменам города.

Ирина Пичурина