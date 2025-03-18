Пьяного пассажира задержали в аэропорту Сургута за попытку зайти в кабину пилота

В аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) полицейские задержали нетрезвого 48-летнего пассажира самолета, который во время полета пытался войти в кабину командира воздушного судна, сообщил Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром субботы в самолете, который следовал по маршруту Москва — Норильск, но из-за погодных условий был вынужден приземлиться в Сургуте. Это вызвало недовольство пассажира, жителя Липецка: он начал возмущаться, в том числе нецензурно, ходить по салону и пытался войти в кабину пилотов.

После приземления полицейские доставили нарушителя в дежурную часть и освидетельствовали на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение пассажира — 0,796 мг/л. В его отношении составлено два протокола: за мелкое хулиганство он будет должен выплатить штраф, материал по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) направлен для принятия решения в управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому Федеральному округу (УрФО).

Напомним, ранее в Сургуте на три часа задержали рейс авиакомпании Utair в московский аэропорт Внуково из-за пассажира, который попытался пройти на борт с фальшивым билетом.

Ирина Пичурина