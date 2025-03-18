За сутки на Кубани ликвидировали 78 пожаров

В Краснодарском крае за прошедшие сутки устранили 78 пожаров, включая 25 возгораний сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На территории края восемь пожаров произошли вследствие ДТП. Сотрудники составили 17 административных протоколов за нарушения использования открытого огня.

В 34 муниципальных образованиях Краснодарского края установлен четвертый класс пожароопасности. На контроле спасателей сейчас находится одна туристская группа в Сочи и четыре экстренных предупреждения по лавиноопасности в горах Кубани выше 1,5 тыс. м и в горах Сочи выше 1 тыс. м. В южной части региона, кроме Сочи, ожидаются заморозки и понижение температуры.

Алина Зорина