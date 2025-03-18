Силовики проведут антитеррористические учения в Нижнем Тагиле

Оперативный штаб в Свердловской области с 18 по 20 марта проведет антитеррористические учения в Нижнем Тагиле, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антитеррористические учения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Антитеррористические учения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В учениях по отработке действий при пресечении атаки на промышленный объект и ликвидации ее последствий примут участие сотрудники предприятия, правоохранительных органов, экстренных служб, представители местных властей. Жителям требуется при необходимости выполнять установки силовиков и оказывать им содействие.

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле прошли антитеррористические учения силовых структур по пресечению актов на объектах пенитенциарной системы и социальной инфраструктуры.

Ирина Пичурина