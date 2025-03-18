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Спасатели помогли выбраться мотоциклисту из оврага в Ялте

Спасатели оказали помощь мотоциклисту, попавшему в овраг на территории Ялты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Мотоциклист ехал по дороге в селе Оползневое, когда не справился с управлением и упал в овраг. Самостоятельно он не смог выбраться. Прибывшие на место спасатели провели поисковую операцию и транспортировали пострадавшего в безопасное место.

Сейчас мотоциклист передан сотрудникам медицинской помощи.

Алина Зорина

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