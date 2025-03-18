В Крыму прогнозируют снег и ветер

В Крыму действует предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. На территории ожидается резкое похолодание и осадки в виде снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На полуострове прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег, обычный снег и усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Порывы могут достигнуть 25 м/с.

Температура воздуха опустится до 10-15 градусов и составит ночью от 2 до 3, а днем от 0 до 5. В горах также ожидается снег, ночью и утром местами сильные осадки.

Алина Зорина