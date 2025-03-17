Есть хорошие шансы завершить конфликт: Дональд Трамп вновь выразил надежду на положительный результат переговоров по Украине. Ранее и Кремль, и Белый дом подтвердили предстоящий телефонный разговор президентов России и США. Он состоится во вторник, 18 марта. По словам Трампа, стороны намерены обсудить в том числе так называемый территориальный вопрос, а также судьбу Запорожской АЭС. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что компромисса будет достичь очень непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Американская сторона как может демонстрирует позитивный настрой. Однако назойливые журналисты все равно задают неудобные вопросы, и это порой даже раздражает администрацию Белого дома. Общий смысл в том, что Москва выдвигает условия, которые вряд ли устроят Киев и его европейских союзников. Есть большие сомнения, что Америка сможет найти в такой ситуации компромисс. Ответ на все это такой: мы работаем день и ночь, Владимир Путин на самом деле заинтересован в прекращении огня, позиции сторон постепенно сближаются. При оптимистичном сценарии результата вполне можно добиться в течении нескольких недель. Возможно, прорыв случится к православной Пасхе, к 20 апреля, чтобы заодно отпраздновать 100 дней президентства Дональда Трампа — это будет большой успех.

При этом конкретики очень мало. Тем не менее 47-й президент Соединенных Штатов на борту номер один по пути на уикенд во Флориду кое-что все-таки рассказал прессе. Он повторил, что территории обсуждаются, так же как и судьба Запорожской АЭС. Здесь можно домыслить немножечко: теоретически ее можно вернуть Украине в качестве жеста доброй воли. В этом нет никакой сенсации, обсуждается это уже достаточно давно, но результата, как мы видим, нет. Но, судя по всему, эта тема вернулась в повестку дня и будет затронута в ходе телефонного разговора двух президентов.

Теперь что касается Европы: газета Politico сообщила без пяти минут сенсацию — оказывается, госсекретарь Марко Рубио лично звонил Виктору Орбану и просил не разрушать политику ЕС, то есть поддержать продление антироссийских санкций, что и было в итоге сделано. Германия объявила об очередном пакете военной помощи Украине. Вопрос о европейских военных контингентах также остается в повестке дня. Эмманюэль Макрон, как известно, заявил, что Украина — независимое государство, и она вправе сама решать, приглашать или нет к себе иностранные войска. Россия все происходящее практически не комментирует.

Дональд Трамп при всем при этом допускает, что его план может в итоге не сработать и мира добиться не удастся. Зато суть этого самого плана Трампа теперь понятна: Российская Федерация возвращается в мировую экономику и финансовую систему, и не просто возвращается, а с большими бонусами, но в обмен на некий компромисс по Украине. И тому есть подтверждение, в частности, разговоры о реанимации трубопроводных проектов по доставке российского газа в Европу.

Звучит в целом заманчиво. Хотя пока все это лишь теория, и подробностей мы не знаем. Но что переговоры на эту тему идут — это факт. Так что ждем телефонного разговора двух президентов и надеемся, как всегда, на лучшее.

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Дмитрий Дризе